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Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano perde l'1,15%, continuando la seduta a 9.346,65 punti.
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