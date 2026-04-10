Generalfinance, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 1,36 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Generalfinance , società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo di 1,36 euro - al lordo delle ritenute di legge - per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento dal giorno 22 aprile 2026. La data di stacco e la record date (data di legittimazione al pagamento del dividendo) saranno rispettivamente il 20 aprile 2026 e il 21 aprile 2026.



I soci hanno anche approvato con voto vincolante la prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la politica della società in materia di remunerazione, e deliberato in senso favorevole con voto consultivo sulla seconda sezione, riguardante i compensi percepiti nel 2025 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

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