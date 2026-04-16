IGD, assemblea approvato bilancio 2025 e dividendo di 0,15 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di IGD SIIQ , uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,15 euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento, con stacco della cedola n. 8 in data 4 maggio 2026 (ex date), a partire dal 6 maggio 2026.



Inoltre, i soci hanno approvato la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

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