Sostenibilità e transizione energetica: VSF e Unicredit insieme per piccole e medie imprese

(Teleborsa) - È una leva strategica, genera valore migliorando la reputazione e l’efficienza operativa: la sostenibilità è un fattore competitivo per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione. L’evoluzione del quadro normativo europeo, le crescenti richieste lungo le filiere e le nuove condizioni di accesso al credito stanno ridefinendo il contesto in cui operano PMI e professionisti.



In questo scenario, Venice Sustainability Foundation e UniCredit - con il patrocinio di Confindustria Veneto, Unioncamere Veneto e delle Camere di Commercio di Padova, Verona e Venezia Rovigo - promuovono un percorso formativo dal titolo “Sostenibilità, filiere e idrogeno, capire la transizione, cogliere le opportunità”. Sono tre le tappe previste per accompagnare le imprese venete in questa trasformazione: a Padova il 27 aprile, a Verona il 19 maggio e a Venezia il 9 giugno.



Tre incontri in presenza, con il contributo di esperti accademici dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Università di Padova, specialisti UniCredit e testimonianze dirette di imprese, pensati per offrire strumenti di lettura, approfondire i temi chiave e mettere a fuoco opportunità concrete.



Il percorso affronta alcuni dei nodi centrali della transizione: dal quadro normativo europeo in materia ESG all’evoluzione dei modelli di business in chiave di maggiore resilienza ed efficienza, fino al ruolo dell’idrogeno come vettore abilitante della transizione energetica. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle prospettive per le imprese venete: dalla capacità di rispondere alle richieste ESG delle filiere di riferimento, all’accesso ai nuovi strumenti di finanziamento per la sostenibilità, fino alle opportunità legate al rafforzamento del ruolo del Veneto in un nuovo modello energetico europeo, valorizzando le sue filiere produttive, il polo di Porto Marghera e il potenziale della filiera dell’idrogeno pulito.



L’iniziativa si rivolge a imprenditori di PMI e professionisti interessati a leggere il cambiamento in corso e a trasformare la sostenibilità da vincolo a opportunità.



Nell’incontro di Padova Andrea Giacomelli, professore di ESG Risk Management, Università Ca’ Foscari Venezia, illustrerà come identificare, misurare e comunicare gli effetti economico-finanziari dei fattori ESG”; nella tappa di Verona Gianluca Leonardi, ESG Italy - Transition Expert Region Nord Est, UniCredit, chiarirà il ruolo delle banche nella sostenibilità approfondendo il tema ESG, resilienza e trasformazione del modello di business; nell’ultimo incontro, a Venezia, Alexander Luigi Kramp, M&A Director, UniCredit e Fabrizio Dughiero, Professore ordinario di Elettrotecnica e di Electromagnetic Processing of Materials, Università di Padova, affronteranno la transizione energetica e il ruolo dell’idrogeno in Veneto e più in generale le opportunità che genera sul mercato per le filiere industriali.









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