UniCredit supporta piano investimenti di Generale Costruzioni Ferroviarie

con un finanziamento di 55 milioni

(Teleborsa) - UniCredit ha erogato un finanziamento Futuro Sostenibile Plus di 55 milioni di euro alla società Generale Costruzioni Ferroviarie - attiva nel settore dell'armamento, dell'elettrificazione e del segnalamento ferroviario -del Gruppo RossFin. Il finanziamento è finalizzato a supportare l’impresa nella costante campagna di investimenti industriali, con un focus particolare alla transizione Green.





Il Finanziamento Futuro Sostenibile Plus di UniCredit è un finanziamento chirografario destinato alle imprese che prevede una riduzione dello spread, rispetto alle condizioni offerte per questa tipologia di operazioni, riconosciuta alle aziende che si impegnano a migliorare l’ambiente, la società e la buona amministrazione della propria azienda, ossia che ispirano la propria azione ai fattori ESG: Environmental, Social e Governance. I target di sostenibilità scelti da Generale Costruzioni Ferroviarie per il finanziamento sono l’aumento della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili consumata in rapporto al totale di energia consumata e la riduzione delle tonnellate di CO2 generate dalle attività aziendali in rapporto al fatturato generato nell’anno di riferimento.



“La realizzazione di infrastrutture ecocompatibili - dichiara Giuseppe Brecciaroli, Amministratore Delegato di Generale Costruzioni Ferroviarie - che consentano una mobilità effettivamente sostenibile è l’obiettivo che ci poniamo nell’ottica di fornire un apporto tangibile al green new deal. In UniCredit abbiamo trovato una collaborazione fattiva e concreta, un sostegno consapevole e convinto che ci incoraggia a potenziare e moltiplicare l’impegno nel ricercare ed attuare soluzioni di processo e di prodotto all’altezza della sfida che la necessità di salvaguardare l’ambiente ci pone. Autentici supporters dell’imprenditoria del cambiamento positivo e della sostenibilità”.



“L'operazione realizzata a supporto dei piani di investimento di Generale Costruzioni Ferroviarie è in linea con gli obiettivi di UniCredit sui temi ESG. - dichiara Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit - Rinnoviamo il nostro impegno a sostenere le aziende che migliorano la sostenibilità dei loro cicli produttivi e la loro competitività sul mercato. Si conferma così, in concreto, l’impegno di UniCredit a promuovere e sostenere lo sviluppo di un futuro economico più sostenibile”.

Condividi

```