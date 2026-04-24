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/ Spagna, Prezzi produzione (YoY) in marzo
Spagna, Prezzi produzione (YoY) in marzo
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24 aprile 2026 - 09.10
Spagna,
Prezzi produzione in marzo su base annuale (YoY) +3,4%
, in aumento rispetto al precedente -7%.
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