Milano 12:43
47.481 -0,89%
Nasdaq 23-apr
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Dow Jones 23-apr
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Londra 12:43
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Francoforte 12:43
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Spagna, Prezzi produzione (YoY) in marzo

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Spagna, Prezzi produzione (YoY) in marzo
Spagna, Prezzi produzione in marzo su base annuale (YoY) +3,4%, in aumento rispetto al precedente -7%.
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