Fed, Scharf (Wells Fargo): sua indipendenza è "di fondamentale importanza"

(Teleborsa) - Consentire alla Federal Reserve di operare senza interferenze politiche
è un elemento vitale del sistema finanziario
, ha affermato l'amministratore delegato di Wells Fargo
, Charlie Scharf
.
"L'indipendenza della Fed è di fondamentale importanza
", ha dichiarato Scharf lunedì in un'intervista con David Rubenstein presso l'Economic Club di Washington DC.
Dichiarazioni che giungono alla vigilia della testimonianza di Kevin Warsh
- il candidato del presidente Trump per sostituire Jerome Powell alla presidenza della Fed - davanti alla Commissione bancaria del Senato
.
Pur sottolineando l'importanza di tenere la politica fuori
dalle decisioni di politica monetaria della banca centrale, Scharf ha affermato che "non c'è motivo
per cui il presidente non debba avere un'opinione
in merito". Qui il riferimento è al presidente Usa Trump che aveva criticato apertamente Powell per non aver tagliato i tassi di interesse prima e in modo più aggressivo.
Nonostante questa apertura, l'Ad di Wells Fargo ha anche affermato che c'è un "consenso
abbastanza chiaro" sul fatto che tagliare i tassi
sarebbe una mossa sbagliata al momento
, data l'incertezza
creata dalla guerra con l'Iran
e l'impatto dell'aumento dei prezzi del petrolio
sull'economia.
Nell'intervista, Scharf ha anche affrontato il tema delle tensioni emergenti nel settore del credito privato
, chiarendo che la situazione "non è abbastanza grave
da rappresentare un rischio sistemico" per l'economia in generale. "Neanche lontanamente", ha sottolineato il management.(Foto: @ Shutterstock)