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Fed, Scharf (Wells Fargo): sua indipendenza è "di fondamentale importanza"

Banche, Finanza
Fed, Scharf (Wells Fargo): sua indipendenza è "di fondamentale importanza"
(Teleborsa) - Consentire alla Federal Reserve di operare senza interferenze politiche è un elemento vitale del sistema finanziario, ha affermato l'amministratore delegato di Wells Fargo, Charlie Scharf.

"L'indipendenza della Fed è di fondamentale importanza", ha dichiarato Scharf lunedì in un'intervista con David Rubenstein presso l'Economic Club di Washington DC.

Dichiarazioni che giungono alla vigilia della testimonianza di Kevin Warsh - il candidato del presidente Trump per sostituire Jerome Powell alla presidenza della Fed - davanti alla Commissione bancaria del Senato.

Pur sottolineando l'importanza di tenere la politica fuori dalle decisioni di politica monetaria della banca centrale, Scharf ha affermato che "non c'è motivo per cui il presidente non debba avere un'opinione in merito". Qui il riferimento è al presidente Usa Trump che aveva criticato apertamente Powell per non aver tagliato i tassi di interesse prima e in modo più aggressivo.

Nonostante questa apertura, l'Ad di Wells Fargo ha anche affermato che c'è un "consenso abbastanza chiaro" sul fatto che tagliare i tassi sarebbe una mossa sbagliata al momento, data l'incertezza creata dalla guerra con l'Iran e l'impatto dell'aumento dei prezzi del petrolio sull'economia.

Nell'intervista, Scharf ha anche affrontato il tema delle tensioni emergenti nel settore del credito privato, chiarendo che la situazione "non è abbastanza grave da rappresentare un rischio sistemico" per l'economia in generale. "Neanche lontanamente", ha sottolineato il management.




(Foto: @ Shutterstock)
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