Fed, Warsh: Trump non ha mai chiesto di predeterminare tassi

Ha assicurato che non sarà una "marionetta" nelle mani del Presidente

(Teleborsa) - "Il presidente non mi ha mai chiesto di impegnarmi su alcuna decisione specifica in materia di tassi di interesse in nessuna delle nostre discussioni, nè io avrei mai accettato di farlo". Lo ha detto Kevin Warsh, l'uomo candidato dal presidente americano Donald Trump per guidare la Federal Reserve dopo la fine del mandato di Jerome Powell, il 15 maggio prossimo, durante un'audizione alla commissione Bancaria del Senato, parte dell'iter per la conferma della sua nomina.



Warsh ha posto enfasi sull'importanza dell'indipendenza della Fed nel suo intervento al Senato. "Sono onorato che il Presidente mi abbia nominato per questa posizione e, se confermato come Presidente della Federal Reserve, sarò un attore indipendente", ha affermato durante l'audizione.



Rispondendo a una domanda del senatore John Kennedy della Louisiana, Warsh ha escluso categoricamente che se eletto si comporterà come una "marionetta" nelle mani del Presidente.











Condividi

```