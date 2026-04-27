Milano 12:09
47.769 +0,24%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
49.231 -0,16%
Londra 12:09
10.392 +0,12%
Francoforte 12:09
24.277 +0,61%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 aprile

Giornata fiacca per il cambio Euro / CAD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,6247. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,6241. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,6239.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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