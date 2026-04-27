Analisi Tecnica: USD/CAD del 26/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 aprile
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3693. Supporto a 1,367. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3716.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)