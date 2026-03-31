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Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Giornata positiva per il cross USD contro "Loonie", che chiude a 1,3925.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3954. Rischio di discesa fino a 1,3868 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,404.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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