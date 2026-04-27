Barclays rivede target su banche italiane: BPER titolo preferito per primo trimestre

Focus resta su M&A

(Teleborsa) - Barclays ha rivisto i target price sulle maggiori banche italiane, affermando che l'M&A rimane un tema chiave per la maggior parte dei titoli, che i risultati del primo trimestre dovrebbero essere solidi e che l'attesa è che le banche confermino in generale i loro obiettivi per il 2026 o a medio termine. Il titolo preferito della banca d'affari per il primo trimestre è BPER, che sta mostrando segnali positivi dalla fusione con BP Sondrio.



Per la maggior parte delle banche non sono previsti aggiornamenti delle guidance. È vero che la curva forward prevede un Euribor più alto rispetto al piano di tutte le attività, ma per le banche che hanno appena aggiornato gli obiettivi/presentato i piani (Intesa, UniCredit, MPS, Mediobanca, Credem) non è attesa una revisione in quanto è troppo presto e lo scenario macroeconomico è ancora molto incerto. Banco BPM non ha aggiornato le sue guidance per il 2026 e a medio termine con la pubblicazione dei risultati dell'esercizio 2025, e il management è stato appena riconfermato dall'assemblea del 16 aprile, quindi potrebbero usare i risultati del primo trimestre come opportunità per rivedere le loro guidance, ma dato il contesto incerto, potrebbe essere troppo presto e il primo semestre potrebbe essere un momento migliore. Per quanto riguarda BPER, il management ha recentemente affermato che presenterà un piano entro la fine dell'anno. Tuttavia, Barclays ritiene possibile (e utile) che il management fornisca maggiori dettagli sulle previsioni per il 2026, considerando: 1) l'impatto del total return swap sulle proprie azioni potrebbe introdurre una certa volatilità nel conto economico; 2) lo scenario macro è più complesso e il mercato potrebbe necessitare almeno di un'analisi di sensitività; e 3) è il primo anno di integrazione con BP Sondrio e il consensus potrebbe non essere ancora in grado di cogliere appieno i nuovi trend del gruppo.



Per quanto riguarda l'operazione UniCredit- Commerzbank , i prossimi eventi chiave sono l'assemblea straordinaria degli azionisti di UniCredit del 4 maggio, la pubblicazione dei risultati del primo trimestre il 5 maggio e il lancio dell'offerta su Commerzbank, potenzialmente nello stesso giorno, e la pubblicazione dei risultati del primo trimestre e dell'aggiornamento degli obiettivi da parte di Commerzbank l'8 maggio. Esaminando i documenti relativi all'assemblea straordinaria degli azionisti di UniCredit del 4 maggio, si nota che UniCredit richiede un'autorizzazione all'emissione di azioni superiore a quanto implicito nel rapporto di cambio, ma non è chiaro se ciò possa o meno facilitare un aumento dell'offerta di azioni senza la necessità di un'ulteriore approvazione da parte dell'assemblea straordinaria.



Su un altro fronte caldo, Luigi Lovaglio, recentemente riconfermato CEO di MPS, ha più volte espresso interesse per operazioni di M&A e la stampa ha spesso commentato una possibile fusione tra Banco BPM e MPS, configurando l'operazione come una fusione amichevole/tra pari. Questa soluzione funzionerebbe meglio in termini di incremento dell'utile per azione (EPS), se MPS fosse l'acquirente (da un punto di vista contabile, data la maggiore capitalizzazione di mercato), e non richiederebbe la cessione della partecipazione in Generali per il finanziamento, come invece ipotizzato da un articolo del Financial Times (ipotesi smentita da MPS). Tuttavia, considerando che attualmente MPS, con un rapporto P/TNAV di 1,3x per il 2026, è scambiata a sconto rispetto ai suoi concorrenti italiani (in media 1,5x) e in particolare rispetto a Banco BPM (1,6x), se Banco BPM e MPS volessero procedere con un accordo a breve termine, Banco BPM potrebbe decidere di lanciare un'offerta a premio su MPS per colmare il divario di valutazione. Un'operazione di questo tipo sarebbe comunque vantaggiosa per Banco BPM e apparirebbe solida anche in termini di giustificazione degli importanti risparmi sui costi. Inoltre, Barclays ritiene che, "sebbene la gestione simultanea di due integrazioni possa risultare complessa, data la diversa natura degli accordi Mediobanca-MPS e Banco BPM-MPS, sia fattibile e forse persino utile". La "creazione di valore attraverso la riduzione dei costi derivante dall'accordo Banco BPM-MPS potrebbe avvenire più rapidamente e dovrebbe essere "più semplice", nonché meno dipendente dal contesto macroeconomico, dando al management il tempo di realizzare adeguatamente la creazione di valore di MB-MPS attraverso l'incremento dei ricavi, processo che potrebbe richiedere più tempo", si legge nella ricerca.



Il governo italiano e Crédit Agricole approverebbero questo accordo? Si tratta di una domanda legittima, considerando il possibile utilizzo del Golden Power e la partecipazione di Crédit Agricole in Banco BPM. "Risponderemmo affermativamente a entrambe le domande, poiché Banco BPM-MPS potrebbe cedere filiali per motivi antitrust (stimiamo circa il 5% del totale delle filiali Banco BPM, 139, tutte in Toscana) e potrebbe anche valutare la vendita di Agos, data la sua sovrapposizione con Compass nel settore bancario al dettaglio - scrive Barclays - Calcoliamo inoltre l'incremento dell'utile per azione (EPS) al netto di queste cessioni (3%, inferiore rispetto agli stessi scenari pre-cessioni, ma che fornirebbe maggiore libertà di capitale a Banco BPM-MPS). Se Crédit Agricole dovesse pagare tali attività in azioni Banco BPM, la sua partecipazione finale nell'entità combinata si ridurrebbe all'8,4%, il che potrebbe essere percepito favorevolmente dal governo italiano.



Guardando ai singoli titoli, ha tagliato il target price su UniCredit a 81 euro da 88,9 (Overweight confermato), su Credem a a 14,5 euro da 15,7 (Underweight confermato), su Banco BPM a 15,2 euro da 15,5 (Overweight confermato), su Intesa Sanpaolo a 6,6 euro da 7 (Overweight confermato); alzato su Mediobanca a 16,8 da 16,6 (Underweight confermato) e su BPER a 14,3 euro da 14 (Overweight confermato). Invariato a 9,20 euro il TP su MPS (Equal Weight confermato).

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