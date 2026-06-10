Barclays: con risiko bancario benefici su qualità del credito, no impatti significativi sui rating

(Teleborsa) - Barclays
analizza in un report odierno le implicazioni del risiko bancario
per i covered bond italiani dopo gli ultimi importanti sviluppi che hanno visto Monte Paschi di Siena
ricevere due proposte: Banco BPM
intende avviare trattative per una "fusione paritaria", mentre Intesa Sanpaolo
ha risposto con un'offerta pubblica di acquisto volontaria da 30,6 miliardi.
MPS "valuterà la potenziale operazione di fusione proposta da Banco BPM, nonché lo scambio pubblico volontario e l'offerta pubblica di acquisto lanciati da Intesa, che non sono stati concordati con la banca. La proposta di quest'ultima presenta un esito più complesso per gli obbligazionisti, date le incertezze sulla struttura legale e organizzativa, in particolare alla luce dell'Accordo Unipol".
In questa fase iniziale, gli analisti di Barclays "prevedono che il debito di MPS/Mediobanca
rimanga all'interno del perimetro Intesa Sanpaolo".
"Il consolidamento in banche più grandi e sistemiche è generalmente più favorevole alla qualità del credito bancario
e gli investitori dovrebbero beneficiare della possibilità di ricorrere a una banca sponsor più grande. I rating dei covered bond italiani
sono limitati dai loro tetti massimi nazionali (che fissano il limite massimo dei rating dei covered bond ad Aa2, secondo la metodologia di rating di Moody's). Pertanto, non si prevede che un eventuale scenario di acquisizione comporti modifiche significative agli attuali rating dei covered bond
".
"La bassa dispersione degli spread nei covered bond italiani suggerisce un margine limitato per ulteriori reazioni degli spread, ma manteniamo una visione favorevole su questa asset class, che continua a beneficiare di solidi indicatori tecnici. Con i titoli sovrani tedeschi che continuano a limitare la performance del più ampio mercato dell'Africa subsahariana e del complesso dei covered bond, le giurisdizioni con una maggiore capacità di negoziazione, come l'Italia (e la Francia), hanno sovraperformato".
In un report di ieri
, Barclays ha intanto ribadito la propria posizione positiva su Intesa Sanpaolo e Bper, "poiché, per entrambe, l'accordo MPS annunciato crea valore".(Foto: Ben Tovee su Unsplash)