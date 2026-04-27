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/ Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,19%)
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,19%)
Il CAC40 termina gli scambi a 8.141,92 punti
In breve
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Finanza
27 aprile 2026 - 17.43
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente -0,19%, archiviando la seduta a 8.141,92 punti.
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