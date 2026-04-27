Milano 27-apr
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Nasdaq 27-apr
27.306 +0,01%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 27-apr
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Francoforte 27-apr
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Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,19%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.141,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,19%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente -0,19%, archiviando la seduta a 8.141,92 punti.
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