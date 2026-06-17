Milano 17:35
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Dow Jones 18:04
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Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,2%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.430,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,2%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente -0,2%, archiviando la seduta a 8.430,79 punti.
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