Milano
17:35
52.595
+0,31%
Nasdaq
18:04
30.129
+0,54%
Dow Jones
18:04
52.204
+0,39%
Londra
17:35
10.509
+0,14%
Francoforte
17:35
24.935
+0,10%
Mercoledì 17 Giugno 2026, ore 18.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,2%)
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,2%)
Il CAC40 termina gli scambi a 8.430,79 punti
In breve
,
Finanza
17 giugno 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente -0,2%, archiviando la seduta a 8.430,79 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,05%)
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,07%
Borsa: Parigi apre in rosso dell'1,15%
Borsa: Parigi apre in rosso dell'1,03%
Argomenti trattati
Parigi
(152)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,23%
Altre notizie
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,14%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,15%)
Borsa: Exploit per Parigi (+1,33%)
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,25%)
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,37%)
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,24%)
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto