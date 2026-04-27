Milano 12:12
47.774 +0,25%
Nasdaq 24-apr
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Dow Jones 24-apr
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Londra 12:12
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Francoforte 12:12
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Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,16%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.086,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,16%)
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente +0,16%, archiviando la seduta a 4.086,34 punti.
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