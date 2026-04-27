Milano 27-apr
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Nasdaq 27-apr
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Dow Jones 27-apr
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Londra 27-apr
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Francoforte 27-apr
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,04%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 47.673,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,04%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un +0,04% e archivia gli scambi a 47.673,91 punti.
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