Milano 12:13
47.762 +0,22%
Nasdaq 24-apr
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Dow Jones 24-apr
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Londra 12:13
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Francoforte 12:13
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Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,13% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 4.085,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,13% alle 05:48)
Shanghai passa di mano con un trascurabile +0,13% alle 05:48 e scambia a 4.085,34 punti.
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