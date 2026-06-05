Ferretti, precisazioni di KKCG in merito all'assemblea degli azionisti

(Teleborsa) - "Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, KKCG Maritime ritiene che il verbale dell’Assemblea e la relativa documentazione di supporto sollevino serie questioni in materia di governance e trasparenza che meritano un’attenta valutazione. KKCG Maritime continuerà a esaminare la documentazione ufficiale man mano che verrà resa disponibile attraverso i canali formali di comunicazione della società, nel rispetto delle normative applicabili in Italia e a Hong Kong.", così ha precisato in una nota l'azionista ceco KKCG Maritime in relazione a riportato da alcuni organi di stampa in merito al verbale dell’Assemblea degli Azionisti di Ferretti tenutasi il 14 maggio 2026.



KKCG Maritime - ha aggiunto la nota - "resta impegnata a tutelare gli interessi di tutti gli azionisti di Ferretti e a garantire che la governance della società sia conforme ai più elevati standard giuridici e alle migliori pratiche internazionali".

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