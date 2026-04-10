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Diasorin sale al 10,06% del capitale sociale con il buyback

Azioni proprie, Finanza
Diasorin sale al 10,06% del capitale sociale con il buyback
(Teleborsa) - Diasorin ha comunicato di aver acquistato 10.488 azioni proprie tra il 7 e il 10 aprile 2026, al prezzo medio di 60,808 euro e per un controvalore pari a 635.324,07 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 27 gennaio 2026 e autorizzato dall'Assemblea degli azionisti dello stesso giorno.

Al 10 aprile, Diasorin detiene 5.630.186 azioni proprie, incluse quelle già in portafoglio, pari al 10,06% del capitale sociale.

A Milano, oggi, frazionale rialzo per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che mette a segno un modesto profit a +0,76%.





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