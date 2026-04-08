Piazza Affari: andamento rialzista per DiaSorin

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che avanza bene del 3,60%.



La tendenza ad una settimana di DiaSorin è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società biotecnologica segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 60,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 61,98. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 60,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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