G.M. Leather, KT&Partners quasi dimezza fair value e conferma Add

(Teleborsa) - KT&Partners ha ridotto il fair value a 1,50 euro per azione (da 2,90 euro) e confermato la raccomandazione "Add" sul titolo G.M. Leather , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli.



Gli analisti hanno rivisto le stime per l'intero periodo di previsione, con la base di partenza dell'esercizio 2025 più debole del previsto come principale fattore determinante della revisione al ribasso. Prevedono ora un fatturato per l'esercizio 2026 pari a 43,6 milioni di euro (+5% su base annua), rivisto al ribasso rispetto alla precedente stima di 51,3 milioni di euro, a causa di una ripresa più graduale dei prodotti finiti e delle condizioni del mercato asiatico, parzialmente compensata dalla crescita della produzione su contratto a 8,6 milioni di euro (+25% su base annua). Introducono un fatturato per l'esercizio 2029 pari a 52 milioni di euro, il che implica un CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 5,8% tra l'esercizio 2025 e l'esercizio 2029.



Per quanto riguarda la redditività, l'EBITDA per l'esercizio 2026 è rivisto a 6,6 milioni di euro (margine del 15,1%, rispetto agli 8,1 milioni di euro e al 16% precedentemente stimati), poiché i maggiori costi delle materie prime derivanti dalla continua riduzione delle scorte compensano ampiamente i risparmi sul personale derivanti dalla ristrutturazione; i margini si riprendono progressivamente fino al 16,1% entro l'esercizio 2029. L'utile netto raggiunge 0,7 milioni di euro nell'esercizio 2026, per poi crescere a 3,1 milioni di euro entro l'esercizio 2029 grazie alla riduzione degli oneri finanziari.



La PFN si attesta a 18,8 milioni di euro nell'esercizio 2026 (2,8 volte l'EBITDA), supportato da una costante generazione di free cash flow e da una progressiva riduzione delle scorte, che passeranno da 26,9 milioni di euro nell'esercizio 2025 a 18-19 milioni di euro entro la fine dell'orizzonte temporale.



(Foto: Kelly Sikkema | Unsplash)

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