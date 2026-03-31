Maps, KT&Partners abbassa fair value dopo 2025 sotto le attese

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato a 4,20 euro per azione (dai precedenti 4,64 euro) il fair value su Maps , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, confermando la raccomandazione "Add" sul titolo visto l'upside potenziale del 73%.



Gli analisti scrivono che, a seguito del recente crollo del titolo (in calo del 28% negli ultimi sei mesi), Maps è attualmente scambiata a un multiplo inferiore a 6 volte l'EBITDA previsto per il 2026 (5,8 volte), offrendo "un interessante punto di ingresso".



Dopo risultati 2025 sotto le attese, per l'esercizio 2026 KT&Partners prevede ricavi totali pari a 35,1 milioni di euro (+11% su base annua), rivisti al ribasso rispetto ai 37,5 milioni di euro precedenti, e un EBITDA di 7,6 milioni di euro (margine del 21,7%), in calo rispetto a 9,9 milioni di euro (26,3%). La revisione dei ricavi si concentra su Mindlab, ridotto a 1,5 milioni di euro (da 2,5 milioni di euro), a seguito della conferma della perdita di Vodafone e della deliberata riduzione delle attività basate su progetti da parte del Gruppo, e in misura minore sul settore Energia, ridotto a 4,3 milioni di euro (da 4,5 milioni di euro) poiché l'avvio del mercato CER rimane ritardato. Il settore sanitario è stato leggermente rettificato a 24 milioni di euro, con un margine EBITDA rivisto al 25% (dal 28%) a causa del ritardo nell'assorbimento dei costi del personale e delle spese operative (OPEX) in corso per lo sviluppo del sistema informativo ospedaliero (HIS). Il settore Layers è stato rivisto al rialzo a 5,4 milioni di euro (da 2,7 milioni di euro), riflettendo interamente il consolidamento di Ellysse all'interno della Business Unit; escludendo tale integrazione, il settore Layers sottostante rimane sostanzialmente invariato nell'esercizio 2026.



Oltre l'esercizio 2026, la traiettoria è supportata dall'accelerazione del settore energetico (crescita del 60% negli esercizi 2026-2027 trainata dall'espansione del mercato dell'energia digitale) e dalla crescita composta del settore sanitario dell'8-10% annuo, con un EBITDA di gruppo che raggiunge i 10 milioni di euro nell'esercizio 2027 e i 12,1 milioni di euro nell'esercizio 2028, il che implica un CAGR del 26% tra l'esercizio 2025 e l'esercizio 2029. L'indebitamento netto rimane a 11,7 milioni di euro nell'esercizio 2026, con una stima di 4,5 milioni di euro di investimenti e 1,2 milioni di euro di assorbimento di capitale circolante.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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