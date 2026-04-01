TradeLab, KT&Partners abbassa fair value nonostante M&A acceleri transizione

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato a 4,08 euro
per azione (dai precedenti 4,18 euro) il fair value
su TradeLab
, società di business analytics e consulting quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Dopo la pubblicazione dei risultati 2025
, KT&Partners prevede per l'esercizio 2026
un fatturato
di 7,5 milioni di euro (+24% su base annua), rivisto al ribasso del 9% rispetto agli 8,2 milioni di euro previsti in precedenza, a causa dell'incertezza macroeconomica nei settori target che ha ritardato le allocazioni di budget. Il Knowledge Hub per l'esercizio 2026 è stimato a 1,5 milioni di euro (+13% su base annua), il taglio relativo più consistente rispetto alla stima precedente (da 1,9 milioni di euro), a cui si aggiunge il ritardo nel lancio della piattaforma in abbonamento. La Platform per l'esercizio 2026 è stata leggermente rivista a 2,5 milioni di euro (da 2,8 milioni di euro), il che implica comunque una crescita di circa il 60% su base annua rispetto al 2025, grazie al modello ricorrente in abbonamento che garantisce una resilienza strutturale. L'Advisory per l'esercizio 2026 cresce costantemente a 3,5 milioni di euro (+10% su base annua), sostanzialmente invariata rispetto alle stime precedenti.
Inoltre, viene previsto un EBITDA
per l'esercizio 2026 di 1,2 milioni di euro (margine del 15%, +58% su base annua), poiché Platform e Knowledge Hub mantengono il loro peso proporzionale sul fatturato. Infine, viene stimato ancora un miglioramento della posizione di cassa
netta a 1 milione di euro, dato rivisto al ribasso rispetto ai precedenti 2,7 milioni di euro a causa della base di cassa inferiore alle attese per l'esercizio 2025.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)