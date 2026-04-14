Datrix, KT&Partners conferma il fair value e le stime per il 2026-2028

(Teleborsa) - KT&Partners ha confermato il fair value di 2,74 euro per azione e la raccomandazione "Add" sul titolo Datrix , società quotata su Euronext Growth Milan e pioniere nell'AI, che trasforma i dati in valore tangibile per una crescita esponenziale nei settori Martech, AdTech, FinTech e ottimizza processi industriali e d'impresa.



A metà marzo Datrix ha annunciato l’ingresso nel settore Healthcare, identificato come verticale strategico nel medio termine in Europa. L’iniziativa si basa su anni di attività di R&D finanziata dall’Unione Europea (Horizon 2020, Horizon Europe, EU4Health), che hanno riguardato progetti in ambito imaging oncologico, federated learning, genomica e valutazione del rischio oncologico, generando asset tecnologici proprietari utilizzabili a livello commerciale. Le soluzioni comprendono federated learning per l’analisi distribuita dei dati clinici, ottimizzazione energetica ospedaliera, documentazione clinica basata su NLP, imaging medicale e controllo qualità nel pharma. La strategia di go-to-market combina crescita organica tramite le controllate esistenti (es. Aramix) e potenziali operazioni di M&A bolt-on.



I risultati consolidati 2025 sono complessivamente in linea con le attese di KT&Partners. I ricavi delle vendite si sono attestati a 13,1 milioni (pienamente in linea con le stime), -26% a/a per effetto della progressiva dismissione delle attività legacy AdTech a bassa marginalità. I ricavi netti (definiti come ricavi delle vendite al netto dei COGS legati all’inventory AdTech) si sono attestati a 10,9 milioni (-15% vs 12,8 milioni nel FY24). Nonostante la riduzione della top line, l’EBITDA adj. è stato pari a 1,8 milioni (+70% vs 1,0 milioni nel FY24), sostanzialmente in linea con la stima di 1,9 milioni, con un margin raddoppiato al 14% vs 6% nel FY24, confermando il miglioramento della redditività legato alla progressiva transizione verso attività AI-native a più elevata marginalità. L’indebitamento finanziario netto FY25 si è attestato a 2,4 milioni, in linea con la stima KT&Partners di 2,3 milioni.



Gli analisti KT&Partners confermano le stime per il 2026-2028, introducendo anche il 2029. I ricavi delle vendite FY26E sono attesi in contrazione a 12,0 milioni (-8% a/a), riflettendo il riposizionamento in corso del business AdTech, da un’attività di intermediazione basata sui volumi verso un modello di monetizzazione dei dati a maggiore valore aggiunto; con la progressiva scalabilità del modello basato sull’AI, i ricavi sono attesi in crescita fino a 25,8 milioni nel 2029. La redditività strutturalmente più elevata del modello AdTech riposizionato, insieme alla transizione di ByTek verso il licensing di piattaforme a più alta marginalità, è attesa supportare ulteriormente l’espansione dei margini, con EBITDA adj. 2026 stimato a 2,8 milioni e margin pari al 23% (vs 14% nel FY25). La crescita successiva dei ricavi ad alta marginalità è attesa generare leva operativa, portando i margini a circa il 35% nel 2028-29. L’indebitamento finanziario netto è atteso in riduzione a 1,9 milioni nel 2026, sostenuto da 2,8 milioni di generazione di cassa operativa e da un contributo stimato di €0,7mn derivante da ricavi differiti su contributi pubblici di ricerca, parzialmente assorbiti da 2,6 milioni di capex.

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