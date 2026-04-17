Soges, KT&Partners abbassa fair value con stime di crescita inferiori per alcuni hotel

(Teleborsa) - KT&Partners ha ridotto il fair value a 3,6 euro per azione (da 4 euro) e confermato la raccomandazione "Add" sul titolo Soges Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio.



A seguito dei risultati dell'esercizio 2025 e dell'aggiunta delle stime per l'esercizio 2029, gli analisti hanno rivisto le previsioni per il periodo 2026-2029. Hanno ridotto i ricavi previsti per l'esercizio 2026 del 4%, portandoli a 31,6 milioni di euro (+19,6% su base annua), a causa di una crescita più prudente per l'Hotel Malaspina, l'Hotel Meliá Venezia Lido e di stime di crescita inferiori per Palazzo Alfieri. Di conseguenza, stimano un EBITDA per l'esercizio 2026 di 3,1 milioni di euro (+87% su base annua, -14% rispetto alle stime precedenti), con un margine del 9,9% (rispetto al precedente 11,1%). A partire dall'esercizio finanziario 2027, sostituiscono una delle due ipotesi generiche di nuova apertura con Palazzo Ammannati: nonostante il numero inferiore di camere (15 contro le circa 30 ipotizzate per un'apertura generica), viene stimato un ADR più elevato, un più rapido raggiungimento del tasso di occupazione a regime e un margine EBITDA di circa il 20% a regime, all'incirca a metà strada tra Palazzo Alfieri e il resto del portafoglio, rendendolo più redditizio di una nuova apertura standard. Si prevede che la PFN diminuisca a 10,2 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2026, grazie a un maggiore afflusso di cassa derivante dalle strutture pienamente operative aggiunte fino all'esercizio finanziario 2025.



Oltre l'esercizio finanziario 2026, viene stimato che i ricavi cresceranno fino a 42,7 milioni di euro entro l'esercizio finanziario 2029, grazie all'aggiunta di due strutture all'anno a partire dall'esercizio finanziario 2027, e che la PFN raggiungerà 1,8 milioni di euro di debito netto entro l'esercizio finanziario 2029.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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