4AIM SICAF, KT&Partners abbassa fair value e conferma Add

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il fair value
(a 120,8 euro
per azione da 127 euro, per un potenziale upside del 68%) e confermato la raccomandazione
(Add
) sul titolo 4AIM SICAF
, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan.
Gli analisti ricordano che, il 2 marzo 2026, 4AIM SICAF Compartment 1 MTF ha pubblicato i risultati dell'esercizio 2025
, registrando una perdita da investimenti di 1,4 milioni di euro
(che implica una perdita di 0,3 milioni di euro nel quarto trimestre), in miglioramento
rispetto alla perdita di investimenti da 5,1 milioni di euro registrata nell'esercizio precedente. Tale perdita implica una performance del -15,3% nei dodici mesi, calcolata sul valore totale delle attività finanziarie pari a 8,9 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2024, sceso a 5,6 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2025 (di cui 3,8 milioni di euro in strumenti finanziari quotati e 1,8 milioni di euro in strumenti finanziari non quotati). Per valutare la performance di 4AIM, si consideri il FTSE Italia Growth, che ha registrato un +9% nel 2025.
Il 15 dicembre 2025, è stata sottoscritta un'ulteriore tranche dell'aumento di capitale
approvato il 14 ottobre 2024, per un importo di 300.000 euro, al prezzo di sottoscrizione di 160 euro per azione, tramite l'emissione di 1.875 nuove azioni ordinarie. A seguito di questa operazione, l'aumento di capitale ha raggiunto un totale di 3,68 milioni di euro
, corrispondenti a 23.023 azioni emesse, con oltre l'85% dell'offerta complessiva sottoscritta e 4.005 azioni ancora disponibili. Di conseguenza, il numero di azioni in circolazione del Compartimento 1 del Fondo MTF è salito a 72.768.
A fine dell'esercizio 2025, il portafoglio di 4AIM era composto da 43 società
, rispetto alle 47 società detenute nei primi nove mesi del 2025. Nel corso del quarto trimestre 2025, il fondo ha aggiunto 2 nuove posizioni: Laboratorio Farmaceutico Erfo
(che rientra in portafoglio dopo l'uscita nel quarto trimestre 2024) e gAIn360
(quotata a dicembre 2025), che insieme rappresentano il 10,8% del valore del portafoglio quotato, con ponderazioni rispettive del 5,1% e del 5,7%. Nel frattempo, il fondo ha completamente disinvestito da 6 posizioni: Braga Moro
, Elsa Solutions
, Execus
, Fervi (soggetta a un'offerta pubblica di acquisto e al delisting a dicembre 2025), Mare Group
e Star7
.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)