Milano 14:11
48.213 +0,08%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 14:11
10.625 +0,15%
Francoforte 14:11
24.074 +0,12%

Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona Energia

Migliori e peggiori
Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona Energia
(Teleborsa) - Bene il produttore di energia rinnovabile spagnolo, con un rialzo del 2,02%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'Ibex 35. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22,43 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 21,87. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```