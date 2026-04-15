Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona Energia

(Teleborsa) - Bene il produttore di energia rinnovabile spagnolo , con un rialzo del 2,02%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' Ibex 35 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22,43 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 21,87. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```