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Madrid: nuovo spunto rialzista per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Repsol
Balza in avanti la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
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