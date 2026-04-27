Madrid: scambi in positivo per Acerinox
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acerinox rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 13,48 Euro. Primo supporto visto a 13,26. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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