Madrid: si concentrano le vendite su Acerinox

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che presenta una flessione del 2,25% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acerinox rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,16 Euro e primo supporto individuato a 13,01. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```