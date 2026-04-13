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Madrid: si concentrano le vendite su Acerinox

Migliori e peggiori
Madrid: si concentrano le vendite su Acerinox
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che presenta una flessione del 2,25% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acerinox rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,16 Euro e primo supporto individuato a 13,01. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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