Madrid: andamento sostenuto per Acerinox
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con una variazione percentuale del 3,29%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acerinox più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,08 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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