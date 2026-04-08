A Madrid, forte ascesa per Acerinox

(Teleborsa) - Rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,37%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acerinox evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Acerinox resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,42 Euro. Supporto visto a quota 13,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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