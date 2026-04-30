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Madrid: scambi al rialzo per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Acerinox
Bene la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con un rialzo del 3,29%.
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