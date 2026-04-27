New York: in perdita Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Scende sul mercato la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che soffre con un calo del 4,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Advanced Micro Devices mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,92%, rispetto a +2,1% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Advanced Micro Devices rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 345,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 325,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 366,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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