Piazza Affari: andamento negativo per MFE B
(Teleborsa) - Rosso per la società media e di comunicazione italiana, che sta segnando un calo dell'1,84%.
Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3,795 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,687. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,643.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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