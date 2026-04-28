Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per MFE B

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana , con una variazione percentuale del 2,14%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MediaForEurope , che fa peggio del mercato di riferimento.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da MFE B restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 3,854 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 3,762. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 3,708, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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