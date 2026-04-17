Piazza Affari: scambi in positivo per Moncler

(Teleborsa) - Avanza l' azienda nota per i piumini , che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moncler evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Moncler mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 56,8 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 55,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 58,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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