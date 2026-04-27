Milano
12:21
47.792
+0,29%
Nasdaq
24-apr
27.304
0,00%
Dow Jones
24-apr
49.231
-0,16%
Londra
12:21
10.396
+0,16%
Francoforte
12:21
24.284
+0,64%
Lunedì 27 Aprile 2026, ore 12.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: performance negativa per Fiera Milano
Piazza Affari: performance negativa per Fiera Milano
Migliori e peggiori
,
In breve
27 aprile 2026 - 09.35
Sottotono
illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi
, che passa di mano con un calo del 3,01%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: amplia l'ascesa Fiera Milano
Piazza Affari: balza in avanti Fiera Milano
Piazza Affari: amplia il rialzo Fiera Milano
Piazza Affari: risultato positivo per Fiera Milano
Titoli e Indici
Fiera Milano
-4,14%
Altre notizie
Piazza Affari: risultato positivo per Fiera Milano
Piazza Affari: scambi in positivo per Fiera Milano
Piazza Affari: scambi al rialzo per Fiera Milano
Piazza Affari: scambi al rialzo per Fiera Milano
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fiera Milano
Piazza Affari: scambi in positivo per Fiera Milano
Guide
Risiko bancario 2026: le ultime operazioni, concluse e in corso
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com’è cambiata la situazione?
leggi tutto