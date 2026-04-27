Milano 12:21
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Dow Jones 24-apr
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Piazza Affari: performance negativa per Fiera Milano

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Fiera Milano
Sottotono illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che passa di mano con un calo del 3,01%.
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