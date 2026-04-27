Milano 12:21
47.792 +0,29%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
49.231 -0,16%
Londra 12:21
10.396 +0,16%
Francoforte 12:21
24.284 +0,64%

Piazza Affari: scambi negativi per il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto media dell'Italia
Vendite diffuse sull'indice media italiano, che continua la giornata a 9.262,07 punti.
Condividi
```