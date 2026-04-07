Riforma istituti tecnici, Anief: Domani incontro al Ministero del Lavoro per tentativo conciliazione

"Sulla riforma degli istituti tecnici
, il sindacato ANIEF, insieme agli altri sindacati rappresentativi, ha proclamato uno stato di agitazione
e ha inviato al Ministero del Lavoro una richiesta urgente di convocazione
. È previsto per domani, 8 aprile, un tentativo di conciliazione". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Abbiamo ritenuto necessaria questa mobilitazione perché ci sono troppe incognite
legate alla riorganizzazione dei percorsi e, soprattutto, dei quadri orari dei nuovi istituti tecnici.
Abbiamo quindi inviato una comunicazione congiunta
con gli altri sindacati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per avviare un confronto istituzionale su questa riforma,
che presenta troppe criticità, soprattutto per quanto riguarda le ricadute sull’occupazione del personale docente e sulla stabilità degli organici. Per questo il nostro sindacato ha chiesto con urgenza di fermare tutto
, fermarci e poterne discutere con le istituzioni competenti", conclude Cozzetto.
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