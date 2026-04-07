Riforma istituti tecnici, Anief: Domani incontro al Ministero del Lavoro per tentativo conciliazione

"Sulla, il sindacato ANIEF, insieme agli altri sindacati rappresentativi, ha proclamato unoe ha inviato al Ministero del Lavoro una. È previsto per domani, 8 aprile, un tentativo di conciliazione". Lo ha dichiarato"Abbiamo ritenuto necessaria questa mobilitazione perchélegate alla riorganizzazione dei percorsi e, soprattutto, dei quadri orari dei nuovi istituti tecnici.Abbiamo quindi inviato unacon gli altri sindacati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per avviare unche presenta troppe criticità, soprattutto per quanto riguarda le ricadute sull’occupazione del personale docente e sulla stabilità degli organici. Per questo il nostro sindacato ha chiesto con urgenza di, fermarci e poterne discutere con le istituzioni competenti", conclude Cozzetto.