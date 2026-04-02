Anief proclama stato agitazione su riforma Istituti tecnici: confronto al MIM su futuro docenti

"ANIEF ha proclamato lo stato di agitazione sulla riforma degli istituti tecnici
. Abbiamo già partecipato agli incontri informativi con il Ministero, dai quali è emerso che i quadri orari sono ancora incerti
e che alcune discipline, come geografia, scienze applicate e disegno tecnico, rischiano di perdere ore o di essere riorganizzate in modo non ancora chiaro. Anche altre materie potrebbero subire penalizzazioni". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Riteniamo che una riforma dell’istruzione non possa comportare un costo così elevato per i lavoratori,
fino al punto di rendere alcuni docenti perdenti posto e quindi soggetti a trasferimenti forzati. Per questo chiediamo l’apertura di un confronto con il Ministero
.
Siamo attualmente in stato di agitazione e ci aspettiamo che il dialogo possa essere costruttivo
, affinché la riforma sia compatibile con i diritti dei lavoratori", conclude Rosano.
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