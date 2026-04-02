Anief proclama stato agitazione su riforma Istituti tecnici: confronto al MIM su futuro docenti

. Abbiamo già partecipato agli incontri informativi con il Ministero, dai quali è emerso chee che alcune discipline, come geografia, scienze applicate e disegno tecnico, rischiano di perdere ore o di essere riorganizzate in modo non ancora chiaro. Anche altre materie potrebbero subire penalizzazioni". Lo ha dichiarato"Riteniamo che una riforma dell’istruzionefino al punto di rendere alcuni docenti perdenti posto e quindi soggetti a trasferimenti forzati. Per questoSiamo attualmente in stato di agitazione e ci aspettiamo che, affinché la riforma sia compatibile con i diritti dei lavoratori", conclude Rosano.