Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile
Seduta in frazionale rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato gli scambi in aumento a 30.362.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 31.056,6. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 29.958,6. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 29.555,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)