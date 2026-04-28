Milano 12:18
48.207 +1,12%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:18
10.363 +0,41%
Francoforte 12:18
24.104 +0,09%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Giornata pressoché debole per il cross USD contro "Loonie", che ha terminato in calo a 1,3628.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3606. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3672. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3584.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```