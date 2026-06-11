Trustpilot, +3% a Londra dopo inizio copertura da parte di Barclays con "overweight"

(Teleborsa) - Barclays ha avviato la copertura su Trustpilot assegnando un rating "overweight" e un prezzo obiettivo di 350 pence, sottolineando come la piattaforma di recensioni quotata nel Regno Unito evidenzi una crescita sottovalutata in mercati chiave, tra cui la Germania, e disponga di "forti effetti di rete" che stanno "beneficiando chiaramente dell’intelligenza artificiale."



Gli analisti stimano ricavi a 312 milioni di dollari nel 2026, in rialzo rispetto a 422 milioni di dollari entro il 2028, con un CAGR del 17,4% rispetto ai 261 milioni di dollari del 2025.



L’EBITDA rettificato è atteso in crescita da 28 milioni di dollari nel 2025 a 82 milioni di dollari entro il 2028, con un CAGR del 42,3%, e margini in espansione dal 10,9% al 19,4% nello stesso periodo.



L’utile per azione è stimato a 0,08 dollari nel 2026, in aumento a 0,16 dollari entro il 2028, portando il titolo a 41,5 volte gli utili del 2026 e 20,5 volte quelli del 2028. Il rendimento del free cash flow dovrebbe raggiungere il 5,0% nel 2028 e il 6,4% nel 2029, rispetto al 2,7% del 2026.



"Riteniamo che vi sia ampio spazio per la monetizzazione e che l’azienda possa continuare a far crescere i ricavi almeno a metà dei teen percentuali nel medio termine", affermano gli esperti di Barclays.



In scia a quanto sopra, le azioni Trustpilot guadagnano circa il 3% alla Borsa di Londra.



(Foto: Giorgio Tomassetti on Unsplash)

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