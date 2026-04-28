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Dow Jones 21:16
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Londra 17:35
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Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,46%

Il CAC40 termina a 8.104,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,46%
Parigi porta a casa un calo dello 0,46%, con chiusura a 8.104,09 punti.
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