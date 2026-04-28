Milano 12:19
48.223 +1,15%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
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Londra 12:19
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Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,03%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.078,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,03%)
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente -0,03%, archiviando la seduta a 4.078,64 punti.
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