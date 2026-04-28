Digital Assets, quarta settimana consecutiva di afflussi per 1,2 miliardi

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato nell'ultima settimana afflussi per 1,2 miliardi di dollari, segnando la quarta settimana consecutiva in territorio positivo. E' quanto emerge dall'ultimo report settimanale di CoinShare, la principale società di

investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.



Il dato riflette un miglioramento della domanda istituzionale, in un contesto in cui il Bitcoin si mantiene sui livelli più elevati dall’inizio di febbraio. L’attenzione del mercato è ora rivolta alla riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 28-29 aprile, elemento che contribuisce a mantenere un atteggiamento prudente nelle scelte degli operatori.



Il totale degli asset in gestione (AuM) sale a 155 miliardi di dollari, il livello più alto dal 1° febbraio, pur restando significativamente al di sotto del picco di 263 miliardi registrato nell’ottobre 2025.



A livello geografico, gli Stati Uniti guidano i flussi con 1,1 miliardi di dollari di afflussi. La Germania registra 61,7 milioni, più del

doppio rispetto alla settimana precedente, mentre la Svizzera inverte i deflussi di 138 milioni della scorsa settimana con afflussi pari a 35,2 milioni. Il Canada segna ingressi per 15 milioni, indicando una partecipazione più diffusa rispetto alle ultime settimane.



Guardando nel dettaglio agli asset, Bitcoin registra afflussi per 933 milioni di dollari, portando il totale da inizio anno a 4 miliardi. I prodotti short-Bitcoin hanno raccolto 16,5 milioni, dato in linea con la media dell’ultimo mese e indicativo di una necessità di copertura presente ma stabile. Ethereum registra afflussi per 192 milioni, segnando la terza settimana consecutiva sopra quota 190 milioni. Gli ETF

azionari legati alla blockchain hanno raccolto 617 milioni nelle ultime tre settimane, raggiungendo livelli record di afflussi settimanali ed evidenziando una forte accelerazione dell’interesse verso strumenti che offrono esposizione al comparto tecnologico e agli asset digitali nel loro complesso

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