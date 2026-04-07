Asset digitali: afflussi in ripresa con XRP a sostenere il sentiment

(Teleborsa) - Recupero del sentiment per gli asset digitali, con afflussi per 224 milioni di dollari nella scorsa settimana. Tuttavia, i dati sulle vendite al dettaglio superiori alle attese uniti alle aspettative degli investitori sempre più restrittive e a segnali geopolitici contrastanti, hanno innescato lievi deflussi nella seconda parte della settimana. Lo rileva l'approfondimento settimanale "Digital Asset Fund Flows Weekly" di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, a cura di James Butterfill, Head of Research di CoinShares.



XRP ha registrato i maggiori afflussi tra gli asset, con 119,6 milioni - il dato più elevato da metà dicembre 2025 - portando il totale da inizio anno a 159 milioni (pari al 7% degli asset in gestione).



Bitcoin ha registrato afflussi complessivi per 107,3 milioni, mostrando un miglioramento rispetto a un inizio mese debole; su base mensile, tuttavia, il saldo resta negativo per 145 milioni. Il quadro resta diviso: i prodotti short-Bitcoin hanno infatti registrato afflussi per $16 milioni, il livello più alto da metà novembre 2025.



Anche Solana ha segnato flussi in entrata, per un totale di 34,9 milioni nella settimana, con flussi costanti nel corso dell’anno pari al 10% degli asset in gestione. Ethereum si conferma invece il fanalino di coda, con deflussi per 52,8 milioni, mentre gli investitori continuano a metabolizzare le notizie negative legate al Clarity Act.



In modo inusuale, il centro dell’attività si è spostato in Svizzera, che ha guidato i flussi con 157,5 milioni, seguita da Germania e Canada con afflussi rispettivamente pari a 27,7 milioni e 11,2 milioni. Gli Stati Uniti si sono collocati al terzo posto, con soli 27,5 milioni di ingressi settimanali.



(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)

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