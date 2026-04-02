Eni, deliberata quarta tranche dividendo 2025 da 0,27 euro per azione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha deliberato di distribuire agli azionisti la quarta delle quattro tranche dell'erogazione in luogo del dividendo 2025, a valere sulle riserve disponibili, di 0,27 euro (su una erogazione complessiva annuale, in luogo del dividendo, pari a 1,05 euro) per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 18 maggio 2026, con messa in pagamento il 20 maggio 2026, in linea con quanto deliberato dall'Assemblea del 14 maggio 2025.



Per i possessori di ADR registrati entro il 19 maggio 2026, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni Eni, la quarta tranche dell'erogazione sarà di 0,54 euro per ADR, pagabile il 5 giugno 2026

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